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Бойовики запустили ракету в бік офісу губернатора афганської провінції Гільменд

Бойовики запустили ракету в бік офісу губернатора афганської провінції Гільменд

Київ • УНН

 • 6592 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Бойовики запустили в неділю ракету в бік губернаторського комплексу в місті Лашкаргах в афганській провінції Гільменд на півдні країни. Про це з посиланням на ТАСС передає УНН.

Повідомляється, що інцидент стався після прибуття в провінцію президента країни Ашрафа Гані. Постраждалих внаслідок події немає.

За словами прес-секретаря губернатора провінції Гільменд Омара Цвака, снаряд упав у 2 км від офісу губернатора близько 09:00 за місцевим часом.

Зазначається, що за даними місцевих ЗМІ, відповідальність за атаку на себе взяли бойовики радикального руху "Талібан".

Президент Афганістану прибув у неділю в провінцію, щоб висловити співчуття з приводу загибелі двох кандидатів на виборах до парламенту країни.

Нагадаємо, лідер угруповання "Талібан" у районі Хесарак провінції Нангархар на сході Афганістану був убитий в результаті удару коаліційних сил під керівництвом США.

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