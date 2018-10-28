Бойовики запустили ракету в бік офісу губернатора афганської провінції Гільменд
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Бойовики запустили в неділю ракету в бік губернаторського комплексу в місті Лашкаргах в афганській провінції Гільменд на півдні країни. Про це з посиланням на ТАСС передає УНН.
Повідомляється, що інцидент стався після прибуття в провінцію президента країни Ашрафа Гані. Постраждалих внаслідок події немає.
За словами прес-секретаря губернатора провінції Гільменд Омара Цвака, снаряд упав у 2 км від офісу губернатора близько 09:00 за місцевим часом.
Зазначається, що за даними місцевих ЗМІ, відповідальність за атаку на себе взяли бойовики радикального руху "Талібан".
Президент Афганістану прибув у неділю в провінцію, щоб висловити співчуття з приводу загибелі двох кандидатів на виборах до парламенту країни.
Нагадаємо, лідер угруповання "Талібан" у районі Хесарак провінції Нангархар на сході Афганістану був убитий в результаті удару коаліційних сил під керівництвом США.