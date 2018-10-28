Боевики запустили ракету в сторону офиса губернатора афганской провинции Гильменд
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Боевики запустили в воскресенье ракету в сторону губернаторского комплекса в городе Лашкаргах в афганской провинции Гильменд на юге страны. Об этом со ссылкой на ТАСС передает УНН.
Сообщается, что инцидент произошел по прибытию в провинцию президента страны Ашрафа Гани. Пострадавших в результате происшествия нет.
По словам пресс-секретаря губернатора провинции Гильменд Омара Цвака, снаряд упал в 2 км от офиса губернатора около 09:00 по местному времени.
Отмечается, что по данным местных СМИ, ответственность за атаку взяли на себя боевики радикального движения "Талибан".
Президент Афганистана прибыл в воскресенье в провинцию, чтобы выразить соболезнования по поводу гибели двух кандидатов на выборах в парламент страны.
Напомним, лидер группировки "Талибан" в районе Хесарак провинции Нангархар на востоке Афганистана был убит в результате удара коалиционных сил под руководством США.