Бойовики за добу 94 рази обстріляли сили АТО – штаб

Повідомляють, що за минулу добу поранено десятьох воїнів сил АТО.

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“Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано учора було на Донецькому напрямку. З артсистем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів ворог гатив по захисниках Троїцького. Мінометами калібру 120 мм та 82 мм накривав позиції поблизу Верхньоторецького, Луганського та Опитного. Зі 120 мм мінометів та озброєння БМП бив по опорних пунктах шахти Бутівка. Танки, міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем застосовував проти оборонців Авдіївки та Опитного. 82мм мінометами та гранатометами обстрілював позиції під Зайцевим. Зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах поруч Невельського. Поблизу Авдіївки та Верхньоторецького активізувалися ворожі снайпери,” — вказали у прес-центрі АТО.

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“Епіцентром використання важкого озброєння став учора Маріупольський напрямок. З РСЗВ „Град-П“, артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм російсько-терористичні підрозділи накривали позиції поблизу Водяного та Гнутового. Зі 122 мм артсистем, мінометів калібру 120мм ворог відкривав вогонь по захисниках Широкиного, Павлополя та Красногорівки. Проти морпіхів у Широкиному противник застосував ЗУ-23-2 та озброєння БМП, а оборонців Березового обстрілював з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По захисниках Талаківки ворог бив з міномету калібру 120 мм,” — додали в штабі.

Зазначають, що на Луганському напрямку найгарячіше учора було під Кримським, опорні пункти поблизу якого російські найманці накривали з важких 152 мм артсистем, танку, мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Зі 120 мм мінометів ворог гатив по позиціях під Попасною та Новоолександрівкою, а з гранатометів по опорних пунктах поруч Катеринівки.

Також зі стрілецької зброї було обстріляно контрольний пункт “Марїнка”.

Аби подавити вогневу активність противника українські військовослужбовці неодноразово відкривали вогонь у відповідь.