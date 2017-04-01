Боевики в сутки 94 раза обстреляли силы АТО - штаб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42438 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102826 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157557 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116959 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116845 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112768 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104438 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107112 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103602 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153889 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики в сутки 94 раза обстреляли силы АТО - штаб

Боевики в сутки 94 раза обстреляли силы АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 10869 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 94 раза вели огонь по позициям украинских военных, используя преимущественно тяжелое вооружение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

 

Сообщают, что за минувшие сутки ранены десять воинов сил АТО.

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"Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вчера было на Донецком направлении. С артсистем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов враг бил по защитниках Троицкого. Минометами калибра 120 мм и 82 мм накрывал позиции вблизи Верхнеторецком, Луганского и опытно. Из 120 мм минометов и вооружения БМП бил по опорным пунктам шахты Бутовка. Танки, минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем применял против защитников Авдеевки и опытно. 82мм минометами и гранатометами обстреливал позиции в Зайцевым. Из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам рядом Невельского. Вблизи Авдеевки и Верхнеторецком активизировались вражеские снайперы ", - указали в пресс-центре АТО.

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"Эпицентром использования тяжелого вооружения стал вчера Мариупольский направление. С РСЗО "Град-П", артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм российско-террористические подразделения накрывали позиции вблизи Водяного и Гнутово. Из 122 мм артсистем, минометов калибра 120 мм враг открывал огонь по защитникам Широкино, Павлополь и Красногоровки. Против морпехов в Широкино противник применил ЗУ-23-2 и вооружения БМП, а защитников Березовой обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитниках Талаковка враг бил с миномета калибра 120 мм ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении горячее вчера было под Крымским, опорные пункты вблизи которого российские наемники накрывали из тяжелых 152 мм артсистем, танке, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Из 120 мм минометов враг бил по позициям под Попасной и Новоалександровка, а из гранатометов по опорным пунктам рядом Катериновки.

Также из стрелкового оружия был обстрелян контрольный пункт "Маринка".

Чтобы подавить огневую активность противника украинские военнослужащие неоднократно открывали огонь.

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