Боевики в сутки 94 раза обстреляли силы АТО - штаб

Сообщают, что за минувшие сутки ранены десять воинов сил АТО.

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"Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вчера было на Донецком направлении. С артсистем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов враг бил по защитниках Троицкого. Минометами калибра 120 мм и 82 мм накрывал позиции вблизи Верхнеторецком, Луганского и опытно. Из 120 мм минометов и вооружения БМП бил по опорным пунктам шахты Бутовка. Танки, минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем применял против защитников Авдеевки и опытно. 82мм минометами и гранатометами обстреливал позиции в Зайцевым. Из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам рядом Невельского. Вблизи Авдеевки и Верхнеторецком активизировались вражеские снайперы ", - указали в пресс-центре АТО.

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"Эпицентром использования тяжелого вооружения стал вчера Мариупольский направление. С РСЗО "Град-П", артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм российско-террористические подразделения накрывали позиции вблизи Водяного и Гнутово. Из 122 мм артсистем, минометов калибра 120 мм враг открывал огонь по защитникам Широкино, Павлополь и Красногоровки. Против морпехов в Широкино противник применил ЗУ-23-2 и вооружения БМП, а защитников Березовой обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитниках Талаковка враг бил с миномета калибра 120 мм ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении горячее вчера было под Крымским, опорные пункты вблизи которого российские наемники накрывали из тяжелых 152 мм артсистем, танке, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Из 120 мм минометов враг бил по позициям под Попасной и Новоалександровка, а из гранатометов по опорным пунктам рядом Катериновки.

Также из стрелкового оружия был обстрелян контрольный пункт "Маринка".

Чтобы подавить огневую активность противника украинские военнослужащие неоднократно открывали огонь.