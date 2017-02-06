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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 50090 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Бойовики за добу 94 рази обстріляли сили АТО – штаб

Київ • УНН

 • 7120 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 94 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.

Бойовики за добу 94 рази обстріляли сили АТО – штаб

Повідомляють, що п’ятеро наших військових поранено, одного травмовано.

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“На Маріупольському напрямку з артилерії 152 та 122 міліметри обстріляно Бердянське, Лебединське і Талаківку. З мінометів — Троїцьке, Красногорівку, Павлопіль, Мар’їнку, Водяне, Широкине та Гнутове. Під вогонь гранатометів та стрілецької зброї потрапила Красногорівка, Мар’їнка, Лебединське, Новотроїцьке. Снайпери обстрілювали Гнутове та Павлопіль. БМП і танк — Широкине та Красногорівку,” — вказали у прес-центрі АТО.

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“На Луганському напрямку загарбники з мінометів обстріляли Катеринівку, Попасну, Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї — Кримське, Новоолександрівку, Троїцьке. По Кримському та Жовтому вогонь вели снайпери противника,” — додали в штабі.

Зазначається, що на Донецькому напрямку окупанти з танків, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по наших позиціях в районі Пісків, Авдіївки, Кам’янки, Зайцевого, Опитного, Новгородського, Залізного, та Луганського. По Невельському вів вогонь снайпер, а по Луганському — БМП ворога.

 

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