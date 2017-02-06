Боевики за сутки 94 раза обстреляли силы АТО - штаб

Сообщается, что пятеро наших военных ранены, один травмирован.

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"На Мариупольском направлении из артиллерии 152 и 122 миллиметра обстреляли Бердянское, Лебединское и Талаковку. С минометов - Троицкое, Красногоровку, Павлополь, Марьинку, Водяное, Широкино и Гнутово. Под огонь гранатометов и стрелкового оружия попала Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП и танк - Широкино и Красногоровку", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Луганском направлении захватчики из минометов обстреляли Катериновку, Попасную, Новозвановку. С гранатометов и стрелкового оружия - Крымское, Новоалександровку, Троицкое. По Крымскому и Желтом огонь вели снайперы противника", - добавили в штабе.

Отмечается, что на Донецком направлении оккупанты из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по нашим позициям в районе Песков, Авдеевки, Каменки, Зайцевого, Опытного, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельскому вел огонь снайпер, а по Луганскому - БМП противника.