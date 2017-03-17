Бойовики за добу 77 разів обстріляли сили АТО – штаб

Повідомляють, що за добу загинуло двоє та поранено вісім українських захисників.

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“На Маріупольському напрямку опорні пункти неподалік Новотроїцького ворог обстрілював з гранатометів, БМП та мінометів калібру 120 мм, а поруч Водяного — з 122 мм артустановок та мінометів калібру 120. Позиції біля Красногорівки і Мар’їнки — з мінометів, Гнутового — з СПГ та кулеметів, Широкіне зі стрілецької зброї та БМП,” — вказали у прес-центрі АТО.

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“На Донецькому напрямку під вогонь артилерії калібру 122 та мінометів потрапили позиції поряд Троїцького, захисників Авдіївки та шахти Бутівка російські найманці обстрілювали з мінометів та артустановок калібру 122, а згодом до обстрілів долучився танк. По укріплення поруч Кам’янки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, а Зайцевого та Невельського — з СПГ та мінометів калібру 82. В районі Луганського — з БМП, а поряд Пісків — з мінометів калібру 82,” — додали в штабі.

Зазначається, що на Луганському напрямку під вогнем мінометів калібру 120 мм опинились позиції в районі Кримського, Лобачеве з мінометів калібру 82, Новозванівки з СПГ і стрілецької зброї, а Новоолександрівки з мінометів та великокаліберних кулеметів.