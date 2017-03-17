Боевики за сутки 77 раз обстреляли силы АТО - штаб

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 34559 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103078 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118510 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177490 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129639 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124627 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117162 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106478 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107518 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103906 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Боевики за сутки 77 раз обстреляли силы АТО - штаб

Боевики за сутки 77 раз обстреляли силы АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 10425 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 77 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

Сообщают, что за сутки погибли двое и ранены восемь украинских защитников.

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"На Мариупольском направлении опорные пункты неподалеку Новотроицкого враг обстреливал из гранатометов, БМП и минометов калибра 120 мм, а рядом Водяного - с 122 мм артустановок и минометов калибра 120. Позиции у Красногоровки и Марьинки - из минометов, Гнутово - с СПГ и пулеметов, Широкино из стрелкового оружия и БМП", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Донецком направлении под огонь артиллерии калибра 122 и минометов попали позиции рядом Троицкого, защитников Авдеевки и шахты Бутовка российские наемники обстреливали из минометов и артустановок калибра 122, а затем к обстрелам присоединился танк. По укрепления рядом Каменки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, а по Зайцевому и Невельскому - с СПГ и минометов калибра 82. В районе Луганского - с БМП, а рядом Песков - из минометов калибра 82", - добавили в штабе.

Отмечается, что на Луганском направлении под огнем минометов калибра 120 мм оказались позиции в районе Крымского, Лобачево из минометов калибра 82, Новозвановка с СПГ и стрелкового оружия, а Новоалександровки из минометов и крупнокалиберных пулеметов. 

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