Боевики за сутки 77 раз обстреляли силы АТО - штаб

Сообщают, что за сутки погибли двое и ранены восемь украинских защитников.

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"На Мариупольском направлении опорные пункты неподалеку Новотроицкого враг обстреливал из гранатометов, БМП и минометов калибра 120 мм, а рядом Водяного - с 122 мм артустановок и минометов калибра 120. Позиции у Красногоровки и Марьинки - из минометов, Гнутово - с СПГ и пулеметов, Широкино из стрелкового оружия и БМП", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Донецком направлении под огонь артиллерии калибра 122 и минометов попали позиции рядом Троицкого, защитников Авдеевки и шахты Бутовка российские наемники обстреливали из минометов и артустановок калибра 122, а затем к обстрелам присоединился танк. По укрепления рядом Каменки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, а по Зайцевому и Невельскому - с СПГ и минометов калибра 82. В районе Луганского - с БМП, а рядом Песков - из минометов калибра 82", - добавили в штабе.

Отмечается, что на Луганском направлении под огнем минометов калибра 120 мм оказались позиции в районе Крымского, Лобачево из минометов калибра 82, Новозвановка с СПГ и стрелкового оружия, а Новоалександровки из минометов и крупнокалиберных пулеметов.