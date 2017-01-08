Бойовики за добу 72 рази обстріляли сили АТО, поранено шістьох бійців – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 72 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
У повідомленні зазначають, що шість військовослужбовців зазнали поранень.
“На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по Водяному, а з мінометів різних калібрів — по Мар’їнці, Павлополю, Широкиному та Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — по Павлополю, Красногорівці, Мар’їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці, Широкиному,” — вказали у прес-центрі АТО.
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“На Луганському — з мінометів різних калібрів — по Троїцькому та Новоолександрівці. З гранатометів та стрілецької зброї по Лобачевому, Новоолександрівці, Кримському, Станиці Луганській, та Новозванівці,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Донецькому напрямку — з 82 міліметрових мінометів та озброєння БМП окупанти обстрілювали Троїцьке. А з гранатометів та стрілецької зброї — Піски, Авдіївку, Майорськ, Новолуганське та Луганське.