Боевики за сутки 72 раза обстреляли силы АТО, ранены шесть бойцов - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 72 раза вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
В сообщении отмечается, что шесть военнослужащих получили ранения.
"На Мариупольском направлении с 122 миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по Водяному, а из минометов различных калибров - по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяное, Талаковке, Широкино", - указали в пресс-центре АТО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Товаров на почти 50 тыс. грн обнаружили пограничники на линии соприкосновения
"На Луганском - из минометов различных калибров - по Троицкому и Новоалександровке. С гранатометов и стрелкового оружия по Лобачевому, Новоалександровке, Крымскому, Станицы Луганской, и Новозвановке", - добавили в штабе.
Отмечается, что на Донецком направлении - с 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП оккупанты обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганское и Луганское.