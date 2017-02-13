Бойовики за добу 67 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 67 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Повідомляють, що одного нашого військового поранено.
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“На Маріупольському напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстрілювали Павлопіль, Новотроїцьке та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї — Павлопіль, Новотроїцьке, Гнутове, Новогригорівку, Чермалик, Миколаївку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вели снайпери, а по Новогригорівці — БМП,” — вказали у прес-центрі АТО.
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“На Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї — Зайцеве, Піски, Новоселівку Другу, Кам’янку, Луганське. По позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. По Троїцькому, Новоселівці Другій та Кам’янці — снайпери,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку.