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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 43922 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики в сутки 67 раз обстреляли силы АТО - штаб

Киев • УНН

 • 8143 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 67 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

Боевики в сутки 67 раз обстреляли силы АТО - штаб

Сообщают, что одного нашего военного ранено.

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"На Мариупольском направлении оккупанты из минометов различных калибров обстреливали Павлополь, Новотроицкое и Красногоровку. С гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Новотроицкое, Гнутово, Новогригорьевку, Чермалик, Николаевку, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новотроицкому и Марьинке огонь вели снайперы, а по Новогригорьевке - БМП ", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Донецком направлении из минометов обстреляли Верхнеторецкое и Авдеевку. С гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево, Пески, Новоселовку Вторую, Каменку, Луганское. По позициям в районе Авдеевки огонь вела БМП противника. По Троицкому, Новоселовке Второй и Каменке - снайперы ", - добавили в штабе.

Отмечается, что на Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новоалександровку и Новозвановку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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