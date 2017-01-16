Бойовики за добу 60 разів обстріляли сили АТО, поранено одного бійця – штаб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 60 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.

У повідомленні зазначають, що один військовослужбовець зазнав поранень.

“На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Гнутове. З мінометів різних калібрів — Павлопіль, Красногорівку та Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Павлопіль, Гнутове, Широкине та Красногорівку. Також по Широкиному та Мар’їнці вогонь вів снайпер,” — вказали у прес-центрі АТО.

“На Луганському — зі 120 та 82 міліметрових мінометів обстрілювали Новозванівку та Троїцьке. Новозванівку ще й з гранатометів та стрілецької зброї, а з протитанкових ракетних комплексів окупанти обстріляли Золоте, Станицю Луганську та Новоолександрівку,” — додали в штабі.

Зазначається, що на Донецькому — зі 152 міліметрової артилерії обстріляли Авдіївку. З мінометів різних калібрів — Новгородське, Доломітне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Зайцеве, Новгородське, Авдіївку та Верхньоторецьке.

Як повідомляв УНН, бойовики здійснили потужний обстріл Кримського зі 152-міліметрової артилерії.

 

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