Боевики за сутки 60 раз обстреляли силы АТО, ранен один боец - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 60 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
В сообщении отмечается, что один военнослужащий получил ранения.
"На Мариупольском направлении с 122 миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Гнутово. С минометов различных калибров - Павлополь, Красногоровку и Широкино. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер ", - указали в пресс-центре АТО.
"На Луганском - с 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали Новозвановку и Троицкое. Новозвановку еще и из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку", - добавили в штабе.
Отмечается, что на Донецком - с 152 миллиметровой артиллерии обстреляли Авдеевку. С минометов различных калибров - Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецкое.
Как сообщал УНН, боевики совершили мощный обстрел Крымского со 152-миллиметровой артиллерии.