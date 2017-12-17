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Бойовики за добу 6 разів обстріляли сили АТО – штаб

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. На різних ділянках лінії розмежування російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 6 обстрілів позицій сил АТО, передає УНН з посиланням на прес-службу АТО.

"На Луганському напрямку епіцентром напруженості стала Сітлодарська дуга. Тут з важких мінометів калібру 120-мм ворог вів вогонь довкола Луганського, Лозового і Новолуганського. Загалом у цьому районі противник випустив по наших оборонних укріпленнях майже 70 боєприпасів," - йдеться в повідомленні.

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Також на Донецькому напрямку з 82-мм мінометів та піхотного озброєння окупанти обстріляли захисників Лебединського, а з гранатометів різних видів загарбники вели вогонь у передмісті Авдіївки.

В АТО додали, що на інших ключових ділянках нашої оборони впродовж дня було відносно спокійно.

Крім того зазначили, що агресор й надалі застосовує зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями. У відповідь українські військовослужбовці 2 рази придушували вогневу активність агресора.

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