Боевики за сутки 6 раз обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. На разных участках линии разграничения российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины, от полуночи, российско-террористические войска осуществили 6 обстрелов позиций сил АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АТО.
"На Луганском направлении эпицентром напряженности стала Ситлодарська дуга. Здесь из тяжелых минометов калибра 120-мм враг вел огонь вокруг Луганского, Лозового и Новолуганское. Всего в этом районе противник выпустил по нашим оборонных укреплениях почти 70 боеприпасов", - говорится в сообщении.
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Также на Донецком направлении с 82-мм минометов и пехотного вооружения оккупанты обстреляли защитников Лебединского, а из гранатометов различных видов захватчики вели огонь в пригороде Авдеевки.
В АТО добавили, что на других ключевых участках нашей обороны в течение дня было относительно спокойно.
Кроме того отметили, что агрессор и в дальнейшем применяет оружие, запрещена минского договоренностями. В ответ украинские военнослужащие 2 раза подавляли огневую активность агрессора.