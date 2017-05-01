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Бойовики за добу 54 рази обстріляли сили АТО – штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 54 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.

Бойовики за добу 54 рази обстріляли сили АТО – штаб

Зазначають, що за минулу добу один український воїн загинув, ще сім військовослужбовців отримали поранення.

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“На Приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях поблизу Водяного. 120-міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог застосовував по опорних пунктах неподалік Гнутового, а 82-міліметрові міномети та гранатомети — поруч Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по позиціях наших військ поблизу Мар’їнки. З протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог гатив по опорних пунктах сил АТО поблизу Павлополя та Красногорівки, а з кулеметів великих калібрів — під Новогригорівкою. Зі стрілецької зброї противник обстріляв наших бійців під Лебединським та Чермаликом. Поруч Мар’їнки, Богданівки та Водяного діяли ворожі снайпери,” — вказали у прес-центрі АТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Внаслідок обстрілу Авдіївки пошкоджено три приватні будинки - штаб

“На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та вогнем великокаліберних кулеметів противник накривав позиції поруч Авдіївки. З 82-міліметрових мінометів та гранатометів противник гатив по оборонцях Верхньоторецького та Опитного, а з гранатометів різних систем — по захисниках шахти „Бутівка“ та Зайцевого. Гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів противник застосував по позиціях поруч Троїцького, а великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю — поблизу Кам’янки та Пісків,” — додали в штабі.

Зазначають, що на Луганському напрямку, зі 120-міліметрових мінометів противник гатив по опорних пунктах поруч Катеринівки. З мінометів калібру 120-мм та гранатометів різних систем ворог вів вогонь по позиціях неподалік Троїцького, а з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та кулеметів великих калібрів по опорних пунктах поблизу Новозванівки. Гранатомети різних систем підрозділи російсько-окупаційних військ застосовували по захисниках Кримського, Попасної, Валуйського та Станиці Луганськаої. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Лобачевого.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

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