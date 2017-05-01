Боевики в сутки 54 раза обстреляли силы АТО - штаб

Отмечают, что за минувшие сутки один украинский воин погиб , еще семь военнослужащих получили ранения.

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"На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям вблизи Водяного. 120-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам неподалеку Гнутово, а 82-миллиметровые минометы и гранатометы - рядом Широкино. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по позициям наших войск вблизи Марьинки. С противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров враг бил по опорным пунктам сил АТО вблизи Павлополь и Красногоровки, а из пулеметов больших калибров - под Новогригорьевка. Из стрелкового оружия противник обстрелял наших бойцов под Лебединским и Чермалык. Рядом Марьинки, Богдановка и Водяного действовали вражеские снайперы ", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и огнем крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции рядом Авдеевки. С 82-миллиметровых минометов и гранатометов противник бил по защитникам Верхнеторецком и опытно, а из гранатометов различных систем - по защитниках шахты "Бутовка" и зайцев. Гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров противник применил по позициям рядом Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - вблизи Каменки и Песков ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, из 120-миллиметровых минометов противник бил по опорным пунктам рядом Катериновки. С минометов калибра 120-мм и гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям неподалеку Троицкого, а с 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупных калибров по опорным пунктам вблизи Новозвановка. Гранатометы различных систем подразделения российско-оккупационных войск применяли по защитниках Крымского, Попасной, Валуйского и Станицы Луганськаои. Из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Лобачева.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.