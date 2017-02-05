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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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«Калібр» (сімейство ракет)

Бойовики за добу 51 раз обстріляли сили АТО – штаб

Київ • УНН

 • 9273 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 51 раз вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.

Бойовики за добу 51 раз обстріляли сили АТО – штаб

Повідомляють, що одного нашого військового поранено, одого — травмовано.

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“На Донецькому для обстрілів Кам’янки та Авдіївки вони застосовували танки та БМП. З артилерії калібру 152 міліметри обстріляли Новолуганське. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів — Авдіївку та Зайцеве,” — вказали у прес-центрі АТО.

“На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів вели вогонь по Чермалику, Широкиному, Красногорівці, Павлополю, Водяному, Талаківці. По Чермалику вогонь вів танк та ПТРК,” — додали в штабі.

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Зазначається, що на Луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град — по Новозванівці. З мінометів різних калібрів — по Богуславському, Попасній та Новозванівці. Попасну обстрілював снайпер, а по Жовтому бойовики вели вогонь із стрілецької зброї.

Крім того у штабі АТО додали, що близько 17.30 окупанти розпочали штурмові дії позицій українських військових в районі Авдіївської промислової зони із застосуванням 152 міліметрових гармат та мінометів 120 калібру. Атака бойовиків захлинулася і вони змушені були відступити.

Як повідомляв УНН, понад 7,5 тис. боєприпасів з важкого озброєння випущено по Авдіївці.

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