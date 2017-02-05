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Боевики за сутки 51 раз обстреляли силы АТО - штаб

Киев • УНН

 • 9273 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 51 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

Боевики за сутки 51 раз обстреляли силы АТО - штаб

Сообщают, что один наш военный ранен, один - травмирован.

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"На Донецком для обстрелов Каменки и Авдеевки они применяли танки и БМП. С артиллерии калибра 152 миллиметра обстреляли Новолуганское. Из 120 и 82 миллиметровых минометов - Авдеевку и Зайцево", - указали в пресс-центре АТО.

"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов вели огонь по Чермалыку, Широкино, Красногоровке, Павлополю, Водяное, Талаковке. По Чермалыку огонь вел танк и ПТРК", - добавили в штабе.

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Отмечается, что на Луганском направлении с РСЗО БМ-21 Град - по Новозвановке. С минометов различных калибров - по Богуславской, Попасной и Новозвановке. Попасную обстреливал снайпер, а по Желтом боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, в штабе АТО добавили, что около 17.30 оккупанты начали штурмовые действия позиций украинских военных в районе Авдеевской промышленной зоны с применением 152 миллиметровых орудий и минометов 120 калибра. Атака боевиков захлебнулась и они вынуждены были отступить.

Как сообщал УНН, более 7,5 тыс. боеприпасов из тяжелого вооружения выпущены по Авдеевке.

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