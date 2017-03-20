Бойовики за добу 50 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 50 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Так, 26 обстрілів здійснено на Маріупольському напрямку, де по позиціям в районі Водяного протягом дня російські окупанти вели вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів, зенітної установки, а близько 18.00 двічі долучили ще і артилерію калібру 122.
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“Поруч Павлополя, Широкиного та Гнутового обстріли велись з великокаліберних кулеметів, Лебединського з гранатометів, а поблизу Мар’їнки та Красногорівки з мінометів,” — вказали у прес-центрі АТО.
“На Донецькому напрямку по позиціях в районі Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів та кулеметів, а близько 15.00 здійснив обстріл з танку. Неподалік Невельського ворог обстріляв наші укріплення з мінометів калібру 120, а в районі Зайцевого, Луганського та Кам’янки з гранатометів різних систем та кулеметів,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Луганському напрямку неподалік Новозванівки російські найманці двічі обстріляли позиції з мінометів калібру 120. Неподалік Станиці Луганської вівся вогонь з гранатометів, а Новоолександрівки з гранатометів різних систем.
Як повідомляв УНН, українська сторона Спільного центру контролю і координації (СЦКК) констатує, що бойовики ОРДЛО продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України та мирні населені пункти уздовж лінії розмежування.