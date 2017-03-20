Боевики за сутки 50 раз обстреляли силы АТО - штаб

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 34487 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103062 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118495 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177472 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129633 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124623 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117160 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106478 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107518 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103906 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Боевики за сутки 50 раз обстреляли силы АТО - штаб

Боевики за сутки 50 раз обстреляли силы АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 9710 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 50 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

 

Так, 26 обстрелов осуществлено на Мариупольском направлении, где по позициям в районе Водного в течение дня российские оккупанты вели огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов, зенитной установки, а около 18.00 дважды добавили еще и артиллерию калибра 122.

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"Рядом Павлополь, Широкино и Гнутово обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, Лебединского из гранатометов, а вблизи Марьинки и Красногоровки из минометов", - указали в пресс-центре АТО.

"На Донецком направлении по позициям в районе Авдеевки враг вел огонь из гранатометов и пулеметов, а около 15.00 совершил обстрел из танка. Неподалеку Невельского враг обстрелял наши укрепления из минометов калибра 120, а в районе Зайцевого, Луганского и Каменки из гранатометов различных систем и пулеметов", - добавили в штабе.

Отмечается, что на Луганском направлении неподалеку Новозвановки российские наемники дважды обстреляли позиции из минометов калибра 120. Неподалеку Станицы Луганской велся огонь из гранатометов, а Новоалександровки из гранатометов различных систем.

Как сообщал УНН, украинская сторона Общего центра контроля и координации (СЦКК) констатирует, что боевики ОРДЛО продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины и мирные населенные пункты вдоль линии разграничения.

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