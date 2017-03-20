Боевики за сутки 50 раз обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 50 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
Так, 26 обстрелов осуществлено на Мариупольском направлении, где по позициям в районе Водного в течение дня российские оккупанты вели огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов, зенитной установки, а около 18.00 дважды добавили еще и артиллерию калибра 122.
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"Рядом Павлополь, Широкино и Гнутово обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, Лебединского из гранатометов, а вблизи Марьинки и Красногоровки из минометов", - указали в пресс-центре АТО.
"На Донецком направлении по позициям в районе Авдеевки враг вел огонь из гранатометов и пулеметов, а около 15.00 совершил обстрел из танка. Неподалеку Невельского враг обстрелял наши укрепления из минометов калибра 120, а в районе Зайцевого, Луганского и Каменки из гранатометов различных систем и пулеметов", - добавили в штабе.
Отмечается, что на Луганском направлении неподалеку Новозвановки российские наемники дважды обстреляли позиции из минометов калибра 120. Неподалеку Станицы Луганской велся огонь из гранатометов, а Новоалександровки из гранатометов различных систем.
Как сообщал УНН, украинская сторона Общего центра контроля и координации (СЦКК) констатирует, что боевики ОРДЛО продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины и мирные населенные пункты вдоль линии разграничения.