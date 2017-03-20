Боевики за сутки 50 раз обстреляли силы АТО - штаб

Так, 26 обстрелов осуществлено на Мариупольском направлении, где по позициям в районе Водного в течение дня российские оккупанты вели огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов, зенитной установки, а около 18.00 дважды добавили еще и артиллерию калибра 122.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала суток ранены два украинских военных - штаб АТО

"Рядом Павлополь, Широкино и Гнутово обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, Лебединского из гранатометов, а вблизи Марьинки и Красногоровки из минометов", - указали в пресс-центре АТО.

"На Донецком направлении по позициям в районе Авдеевки враг вел огонь из гранатометов и пулеметов, а около 15.00 совершил обстрел из танка. Неподалеку Невельского враг обстрелял наши укрепления из минометов калибра 120, а в районе Зайцевого, Луганского и Каменки из гранатометов различных систем и пулеметов", - добавили в штабе.

Отмечается, что на Луганском направлении неподалеку Новозвановки российские наемники дважды обстреляли позиции из минометов калибра 120. Неподалеку Станицы Луганской велся огонь из гранатометов, а Новоалександровки из гранатометов различных систем.

Как сообщал УНН, украинская сторона Общего центра контроля и координации (СЦКК) констатирует, что боевики ОРДЛО продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины и мирные населенные пункты вдоль линии разграничения.