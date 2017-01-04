Бойовики за добу 39 разів обстріляли сили АТО, поранено двох бійців – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 39 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
У повідомленні зазначають, що двоє військовослужбовців зазнали поранень.
“На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Широкине. З озброєння БМП та гранатометів неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар’їнці та Водяному. По Широкиному та Талаківці також вогонь вели снайпери,” — вказали у прес-центрі АТО.
“З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська протягом дня неодноразово обстрілювали Новозванівку, що на Луганському напрямку,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Донецькому напрямку — з 82 міліметрових мінометів — Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Майорська, Зайцевого, Луганського, Авдіївки та Пісків.