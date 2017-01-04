Боевики за сутки 39 раз обстреляли силы АТО, ранены два бойца - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 39 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
В сообщении отмечается, что двое военнослужащих получили ранения.
"На Мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополь, Марьинке и Водяное. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы", - указали в пресс-центре АТО.
"С гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку, что на Луганском направлении", - добавили в штабе.
Отмечается, что на Донецком направлении - с 82 миллиметровых минометов - Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим позициям в районе Майорска, Зайцевого, Луганского, Авдеевки и Песков.