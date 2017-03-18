Бойовики за добу 112 разів обстріляли сили АТО, четверо військових загинули – штаб

Повідомляють, що за добу загинуло четверо військовослужбовців та ще троє поранено.

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“На Маріупольському напрямку по позиціях українських військ поруч Лебединського, Широкиного, Гнутового і Водяного ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та артилерійських установок калібру 122. Опорні пункти неподалік Талаківки і Чермалика потрапили під вогонь мінометів калібру 120. По укріпленнях поруч Мар’їнки та Красногорівки російські окупанти вели вогонь з гранатометів та мінометів калібру 82 та 120 мм, згодом долучили потужні артилерійські системи калібру 122 та 152 мм,” — вказали у прес-центрі АТО.

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“На Донецькому напрямку ворог здійснив 10 обстрілів позиції поблизу Авдіївки з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120. Під обстріл потрапив мікрорайон Старої Авдіївки. Укріплення поруч Опитного та Новгородського ворог накрив вогнем з мінометів калібру 82, а неподалік Луганського з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів, БМП та СПГ. Поруч Верхньоторецького та Невельського по позиціях сил АТО вели вогонь міномети,” — додали в штабі.

Зазначається, що на Луганщині російські окупанти били з мінометів, СПГ в районі Новозванівки, Славного та Катеринівки.

Як повідомляв УНН, двома вертольотами до Дніпра доставили військових із зони АТО.