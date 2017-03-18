Боевики за сутки 112 раз обстреляли силы АТО, четверо военных погибли - штаб

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 34451 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103054 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118487 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177463 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129630 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124622 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117159 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106478 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107518 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103906 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Боевики за сутки 112 раз обстреляли силы АТО, четверо военных погибли - штаб

Киев  •  УНН

 • 31284 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 112 раз вели огонь по позициям украинских военных, в том числе с использованием тяжелого вооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

Сообщают, что за сутки погибли четверо военнослужащих и еще трое получили ранения.

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"На Мариупольском направлении по позициям украинских войск рядом Лебединского, Широкино, Гнутово и Водяного враг вел огонь из минометов калибра 120 мм и артиллерийских установок калибра 122. Опорные пункты неподалеку Талаковка и Чермалык попали под огонь минометов калибра 120. По укреплениях рядом Марьинки и Красногоровки российские оккупанты вели огонь из гранатометов и минометов калибра 82 и 120 мм, впоследствии привлекли мощные артиллерийские системы калибра 122 и 152 мм", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Донецком направлении враг совершил 10 обстрелов позиции вблизи Авдеевки из тяжелого вооружения, танков и минометов калибра 120. Под обстрел попал микрорайон Старой Авдеевки. Укрепление рядом Опытного и Новгородского враг накрыл огнем из минометов калибра 82, а неподалеку Луганского из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов, БМП и СПГ. Рядом Верхнеторецкого и Невельского по позициям сил АТО вели огонь минометы", - добавили в штабе.

Отмечается, что на Луганщине российские оккупанты били из минометов, СПГ в районе Новозвановки, Славного и Катериновки.

Как сообщал УНН, двумя вертолетами в Днепр доставили военных из зоны АТО.

 

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