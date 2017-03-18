Боевики за сутки 112 раз обстреляли силы АТО, четверо военных погибли - штаб

Сообщают, что за сутки погибли четверо военнослужащих и еще трое получили ранения.

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"На Мариупольском направлении по позициям украинских войск рядом Лебединского, Широкино, Гнутово и Водяного враг вел огонь из минометов калибра 120 мм и артиллерийских установок калибра 122. Опорные пункты неподалеку Талаковка и Чермалык попали под огонь минометов калибра 120. По укреплениях рядом Марьинки и Красногоровки российские оккупанты вели огонь из гранатометов и минометов калибра 82 и 120 мм, впоследствии привлекли мощные артиллерийские системы калибра 122 и 152 мм", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Донецком направлении враг совершил 10 обстрелов позиции вблизи Авдеевки из тяжелого вооружения, танков и минометов калибра 120. Под обстрел попал микрорайон Старой Авдеевки. Укрепление рядом Опытного и Новгородского враг накрыл огнем из минометов калибра 82, а неподалеку Луганского из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов, БМП и СПГ. Рядом Верхнеторецкого и Невельского по позициям сил АТО вели огонь минометы", - добавили в штабе.

Отмечается, что на Луганщине российские оккупанты били из минометов, СПГ в районе Новозвановки, Славного и Катериновки.

Как сообщал УНН, двумя вертолетами в Днепр доставили военных из зоны АТО.