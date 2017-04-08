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Бойовики за день здійснили 18 обстрілів українських позицій на Донбасі - штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Незаконні збройні формування сьогодні до 18 години здійснили 18 обстрілів українських позицій у зоні АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“З початку доби ворог 18 разів відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України. Поблизу Маріуполя, по захисниках Водяного, противник бив з мінометів калібру 120 мм, гранатометів та стрілецької зброї. З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по опорних пунктах у районі Мар’їнки. З озброєння БМП — по захисниках Новогригорівки. Морських піхотинців під Гнутовим противник обстрілював з гранатометів, а зі стрілецької зброї — в районі Широкиного”, — зазначили у штабі.

За інформацією штабу АТО, на донецькому напрямку, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БТР ворог гатив по захисниках Верхньоторецького.

“З гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях під Авдіївкою. З гранатометів різних систем обстрілював захисників Кам’янки та Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів — позиції поблизу Пісків. Ворожі снайпери активізувались під Троїцьким, Зайцевим та Пісками”, — поінформували у прес-центрі.

У штабі АТО наголосили, що незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму “Тиші” і вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, п’ятеро українських бійців зазнали поранень за добу в зоні АТО.

Українські Національні Новини

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