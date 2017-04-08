Боевики за день совершили 18 обстрелов украинских позиций на Донбассе - штаб

"С начала суток враг 18 раз открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Вблизи Мариуполя, по защитниках Водяного, противник бил из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия. С противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам в районе Марьинки. Из вооружения БМП - по защитниках Новогригорьевки. Морских пехотинцев под Гнутово противник обстреливал из гранатометов, а из стрелкового оружия - в районе Широкино", - отметили в штабе.

По информации штаба АТО, на донецком направлении, из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БТР враг бил по защитниках Верхнеторецкого.

"С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям под Авдеевкой. С гранатометов различных систем обстреливал защитников Каменки и Зайцево, а из крупнокалиберных пулеметов - позиции вблизи Песков. Вражеские снайперы активизировались под Троицким, Зайцево и Песками", - сообщили в пресс-центре.

В штабе АТО отметили, что несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали.

Напомним, пятеро украинских бойцов получили ранения в сутки в зоне АТО.