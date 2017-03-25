Бойовики за день 39 разів відкривали вогонь в зоні АТО

"Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. З початку доби російсько-окупаційні війська 39 разів відкривали вогонь, у тому числі з важкого озброєння, що заборонене мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, епіцентром вогневого протистояння став маріупольський напрямок.

"Вже вночі, захисників Мар'їнки противник обстріляв з танку, а зранку почав активно застосовувати артилерію та міномети. З артилерійських систем калібру 122 мм противник обстріляв морських піхотинців у Водяному, з мінометів калібру 120 мм – оборонців Павлополя, Широкиного та Новотроїцького. Міномети калібру 82 мм ворог застосував поблизу Талаківки, а зенітну установку ЗУ–23-2 – поблизу Широкиного. По позиціям поблизу населених пунктів Новотроїцьке, Широкине та Водяне вели вогонь ворожі снайпери", - повідомили у штабі.

На донецькому напрямку, за даними штабу, поблизу Авдіївки та Новгородського, бойовики вели обстріл українських позицій з мінометів калібру 120 мм. "З мінометів калібру 82 мм – по опорних пунктах поруч Новгородського та Зайцевого. З гранатометів різних систем ворог вів вогонь по позиціям біля Авдіївки, Троїцького, Кам’янки, а з великокаліберних кулеметів – поруч Луганського", - сказано у повідомленні.

"В окремих випадках, аби пригасити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь", - додали у штабі.

Нагадаємо, двоє українських військових загинули за добу в зоні АТО.