Боевики за день 39 раз открывали огонь в зоне АТО

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. С начала суток российско-оккупационные войска 39 раз открывали огонь, в том числе из тяжелого вооружения, запрещено минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

По данным штаба, эпицентром огневого противостояния стало мариупольское направление.

"Уже ночью, защитников Марьинки противник обстрелял из танка, а утром начал активно применять артиллерию и минометы. С артиллерийских систем калибра 122 мм противник обстрелял морских пехотинцев в Водяном, из минометов калибра 120 мм - защитников Павлополя, Широкино и Новотроицкого. Минометы калибра 82 мм враг применил вблизи Талаковки, а зенитную установку ЗУ-23-2 - вблизи Широкино. По позициям вблизи населенных пунктов Новотроицкое, Широкино и Водяное вели огонь вражеские снайперы", - сообщили в штабе.

На донецком направлении, по данным штаба, вблизи Авдеевки и Новгородского, боевики вели обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм. "С минометов калибра 82 мм - по опорным пунктам рядом с Новгородским и Зайцевым. С гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям у Авдеевки, Троицкого, Каменки, а из крупнокалиберных пулеметов - рядом с Луганским", - говорится в сообщении.

"В отдельных случаях, чтобы погасить огневую активность противника, силы АТО открывали огонь", - добавили в штабе.

Напомним, двое украинских военных погибли за сутки в зоне АТО.