Бойовики за день 15 разів обстріляли позиції сил АТО, один військовий травмований
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Незважаючи на режим “Тиші”, підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують обстріли позицій сил АТО. З початку доби ворог 15 разів обстріляв українських захисників. Один український воїн отримав бойове травмування. Про це УНН повідомили у прес-центрі АТО.
Як повідомили у прес-центрі, найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано на Приморському напрямку. Тут, вогнем мінометів 120-мм калібру та озброєння БМП, противник накривав захисників Новогригорівки. З гранатометів різних систем обстрілював оборонців Широкиного, Водяного, Талаківки та Павлополя. По опорних пунктах у районі Чермалика вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, а поруч Мар'їнки та Водяного застосував кулемети великого калібру. Поблизу Талаківки та Водяного активізувались ворожі снайпери.
"На Донецькому напрямку, по позиціях у районі населеного пункту Авдіївка противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. На Луганському напрямку, російсько-окупаційні підрозділи з мінометів калібру 120-мм та 82-мм гатили по захисниках Катеринівки", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі також зазначили, що один український воїн отримав бойове травмування.
Як повідомляв УНН, 16 квітня двоє українських військових отримали поранення в зоні АТО.