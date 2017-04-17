Боевики за день 15 раз обстреляли позиции сил АТО, один военный травмирован

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16139 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76390 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138934 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110479 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112472 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109875 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102248 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106385 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103067 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149451 просмотра

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Боевики за день 15 раз обстреляли позиции сил АТО, один военный травмирован

Боевики за день 15 раз обстреляли позиции сил АТО, один военный травмирован

Киев  •  УНН

 • 10651 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Несмотря на режим "Тишины", подразделения российско-оккупационных войск продолжают обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 15 раз обстрелял украинских защитников. Один украинский воин получил боевое травмирования. Об этом сообщили УНН в пресс-центре АТО.

Как сообщили в пресс-центре, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, огнем минометов 120-мм калибра и вооружения БМП, противник накрывал защитников Новогригорьевки. С гранатометов различных систем обстреливал защитников Широкино, Водяного, Талаковки и Павлополя. По опорным пунктам в районе Чермалыка вел огонь из минометов калибра 82-мм, а возле Марьинки и Водяного применил пулеметы крупного калибра. Вблизи Талаковки и Водяного активизировались вражеские снайперы.

"На Донецком направлении, по позициям в районе населенного пункта Авдеевка противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. На Луганском направлении, российско-оккупационные войска из минометов калибра 120-мм и 82-мм били по защитниках Катериновки", - говорится в сообщении.

В пресс-центре также отметили, что один украинский воин получил боевое травмирование.

Как сообщал УНН, 16 апреля двое украинских военных получили ранения в зоне АТО.

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