Боевики за день 15 раз обстреляли позиции сил АТО, один военный травмирован

Как сообщили в пресс-центре, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, огнем минометов 120-мм калибра и вооружения БМП, противник накрывал защитников Новогригорьевки. С гранатометов различных систем обстреливал защитников Широкино, Водяного, Талаковки и Павлополя. По опорным пунктам в районе Чермалыка вел огонь из минометов калибра 82-мм, а возле Марьинки и Водяного применил пулеметы крупного калибра. Вблизи Талаковки и Водяного активизировались вражеские снайперы.

"На Донецком направлении, по позициям в районе населенного пункта Авдеевка противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. На Луганском направлении, российско-оккупационные войска из минометов калибра 120-мм и 82-мм били по защитниках Катериновки", - говорится в сообщении.

В пресс-центре также отметили, что один украинский воин получил боевое травмирование.

Как сообщал УНН, 16 апреля двое украинских военных получили ранения в зоне АТО.