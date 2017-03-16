Бойовики з САУ та мінометів обстріляли позиції сил АТО на Луганщині

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КИЇВ. 16 березня. УНН. На луганському напрямку бойовики 24 рази порушили "режим тиші", застосовувалися самохідні артилерійські установки та міномети, передає УНН з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.

Протягом минулої доби та після півночі об’єднані російсько-терористичні війська 24 рази порушували “режим тиші”.

Зокрема, у напрямку міста Золоте, смт Новотошківське, сіл Новозванівка, Новоолександрівка і Троїцьке Попаснянського району 19 разів застосовувалися 122-мм самохідні артилерійські установки, 120-мм і 82-мм міномети, гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

По укріпленнях сил АТО поблизу сіл Кримське і Лобачеве Новоайдарського району бойовики чотири рази відкривали вогонь з 152-мм самохідних артилерійських установок, 120-мм мінометів, автоматичних і протитанкових гранатометів й стрілецької зброї.
У напрямку села Валуйське Станично-Луганського району бойовики використовували стрілецьку зброю.

Інформації про втрати та руйнування не надходило.

Як повідомляв УНН, місія ОБСЄ зафіксувала на окупованій території розміщення ракетних систем “Град”.

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