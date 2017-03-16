Боевики из САУ и минометов обстреляли позиции сил АТО в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На луганском направлении боевики 24 раза нарушили "режим тишины", применялись самоходные артиллерийские установки и минометы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
За прошедшие сутки и после полуночи объединенные российско-террористические войска 24 раза нарушали "режим тишины".
В частности, в направлении города Золотое, п.г.т. Новотошковское, сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое Попаснянского района 19 раз применялись 122-мм самоходные артиллерийские установки, 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По укреплениям сил АТО вблизи сел Крымское и Лобачево Новоайдарского района боевики четыре раза открывали огонь из 152-мм самоходных артиллерийских установок, 120-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении села Валуйское Станично-Луганского района боевики использовали стрелковое оружие.
Информации о потерях и разрушениях не поступало.
Как сообщал УНН, миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории размещения ракетных систем "Град".