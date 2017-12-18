Бойовики з РСЗО обстріляли житлові квартали Новолуганського, є жертви – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні близько 17.00 бойовики обстріляли житлові квартали населеного пункту Новолуганське, в результаті чого серед мирного населення є жертви, кількість яких встановлюється. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Сьогодні, 18 грудня, близько 17.00, російсько-окупаційні війська з населеного пункту Горлівка, здійснили варварський, цинічний обстріл з реактивних систем залпового вогню по населеному пункту Новолуганське, що на Луганському напрямку району АТО. Нажаль, є жертви серед цивільного населення та руйнування житлових будівель у Новолуганську. Кількість жертв та масштаби руйнувань встановлюються”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, наразі вживаються негайні заходи з евакуації місцевих мешканців та локалізації пожеж, що виникли в результаті підступних терористичних обстрілів противником.
Як повідомляв УНН, з ранку на Світлодарській дузі відбулося певне загострення — ворог обстрілював позиції ЗСУ. Як повідомив колишній посол Грузії в Україні Бачо Корчилава на своїй сторінці у Facebook, у Грузиського Легіону 8 поранених і контужених. Хлопці потрапили під артобстріл”.