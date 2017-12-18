Боевики из РСЗО обстреляли жилые кварталы Новолуганского, есть жертвы - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня около 17.00 боевики обстреляли жилые кварталы населенного пункта Новолуганское, в результате чего среди мирного населения есть жертвы, количество которых устанавливается. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Сегодня, 18 декабря, около 17.00, российско-оккупационные войска из населенного пункта Горловка, совершили варварский, циничный обстрел из реактивных систем залпового огня по населенному пункту Новолуганское, что на Луганском направлении района АТО. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения и разрушения жилых зданий в Новолуганское. Количество жертв и масштабы разрушений устанавливаются", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время применяются неотложные меры по эвакуации местных жителей и локализации пожаров, возникших в результате коварных террористических обстрелов противником.
Как сообщал УНН, с утра на Светлодарск дуге состоялось определенное обострение - враг обстреливал позиции ВСУ. Как сообщил бывший посол Грузии в Украине Бачо Корчилава на своей странице в Facebook, в Грузиського Легиона 8 раненых и контуженных. Ребята попали под артобстрел ".