Бойовики з початку доби 35 разів обстріляли сили АТО

"Обстріли позицій сил АТО тривають. Російсько-окупаційні війська з початком доби 35 разів відкривали вогонь, у тому числі з важкого озброєння", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, за словами речника Міністерства оборони з питань АТО Олександра Мотузяника бойовики протягом 15 березня випустили понад 140 мін на луганському напрямку.

Нагадаємо, минулої доби бойовики із заборонених мінськими домовленостями гармат 152 калібру обстріляли тилові позиції сил АТО у селі Кліщіївка.