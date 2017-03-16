Боевики с начала суток 35 раз обстреляли силы АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. С начала суток боевики на Донбассе 35 раз обстреляли силы АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Обстрелы позиций сил АТО продолжаются. Российско-оккупационные войска с началом суток 35 раз открывали огонь, в том числе из тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по словам представителя Министерства обороны по вопросам АТО Александра Мотузяника боевики в течение 15 марта выпустили более 140 мин на луганском направлении.
Напомним, за минувшие сутки боевики из запрещенных минскими договоренностями пушек 152 калибра обстреляли тыловые позиции сил АТО в селе Клещиевка.