Боевики с начала суток 35 раз обстреляли силы АТО

"Обстрелы позиций сил АТО продолжаются. Российско-оккупационные войска с началом суток 35 раз открывали огонь, в том числе из тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по словам представителя Министерства обороны по вопросам АТО Александра Мотузяника боевики в течение 15 марта выпустили более 140 мин на луганском направлении.

Напомним, за минувшие сутки боевики из запрещенных минскими договоренностями пушек 152 калибра обстреляли тыловые позиции сил АТО в селе Клещиевка.