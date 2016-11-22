Бойовики з початку доби 17 разів обстріляли сили АТО – штаб

Так, на Маріупольському — по Широкиному, Гнутовому та Славному російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів різних калібрів, а з гранатометів і озброєння БТР — по Мар’їнці та Лебединському. Гнутове обстріляла 152 міліметрова артилерія противника, а Красногорівку — танк.

“На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Кримському,” — зазначили у прес-центрі АТО.

“На Донецькому — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти вели вогонь в районі Зайцевого та Авдіївки,” — йдеться в повідомленні.