Бойовики з початку доби 17 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Минулої доби, 21 листопада, у зоні проведення АТО бойовики продовжили обстрілювати позиції українських військових на всіх напрямках. Загалом відбулося 17 обстрілів. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Так, на Маріупольському — по Широкиному, Гнутовому та Славному російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів різних калібрів, а з гранатометів і озброєння БТР — по Мар’їнці та Лебединському. Гнутове обстріляла 152 міліметрова артилерія противника, а Красногорівку — танк.
“На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Кримському,” — зазначили у прес-центрі АТО.
“На Донецькому — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти вели вогонь в районі Зайцевого та Авдіївки,” — йдеться в повідомленні.