Боевики с начала суток 17 раз обстреляли силы АТО - штаб

Так, на Мариупольском - по Широкино, Гнутово и Славном российско-оккупационные войска стреляли из минометов различных калибров, а из гранатометов и вооружения БТР - по Марьинке и Лебединскому. Гнутово обстреляла 152 миллиметровая артиллерия противника, а Красногоровку - танк.

"На Луганском направлении из минометов и гранатометов боевики вели огонь по Крымскому", - отметили в пресс-центре АТО.

"На Донецком - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь в районе Зайцевого и Авдеевки", - говорится в сообщении.