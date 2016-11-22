Боевики с начала суток 17 раз обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 21 ноября, в зоне проведения АТО боевики продолжили обстреливать позиции украинских военных во всех направлениях. Всего состоялось 17 обстрелов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
Так, на Мариупольском - по Широкино, Гнутово и Славном российско-оккупационные войска стреляли из минометов различных калибров, а из гранатометов и вооружения БТР - по Марьинке и Лебединскому. Гнутово обстреляла 152 миллиметровая артиллерия противника, а Красногоровку - танк.
"На Луганском направлении из минометов и гранатометов боевики вели огонь по Крымскому", - отметили в пресс-центре АТО.
"На Донецком - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь в районе Зайцевого и Авдеевки", - говорится в сообщении.