Бойовики з початку доби 14 разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. З початку доби бойовики 14 разів обстрілювали позиції сил АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Загалом зафіксовано 14 обстрілів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зі 120 міліметрових мінометів та гранатометів різних систем на луганському напрямку — по Новозванівці. З гранатометів — по Талаківці, а по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.
Натомість на маріупольському напрямку — з гранатометів та стрілецької зброї — по Павлополю, Мар’їнці, Водяному та Новотроїцькому.
Крім того, за даними штабу, на донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії вели вогонь по наших позиціях в районі Троїцького, а з гранатометів та стрілецької зброї — по Луганському та Авдіївці.
Як повідомляв УНН, минулої доби на Луганщині бойовики випустили 50 мін та 4 артснаряди по силам АТО.