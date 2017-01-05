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Бойовики з початку доби 14 разів обстріляли позиції сил АТО

Бойовики з початку доби 14 разів обстріляли позиції сил АТО

Київ • УНН

 • 6909 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. З початку доби бойовики 14 разів обстрілювали позиції сил АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Загалом зафіксовано 14 обстрілів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зі 120 міліметрових мінометів та гранатометів різних систем на луганському напрямку — по Новозванівці. З гранатометів — по Талаківці, а по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

Натомість на маріупольському напрямку — з гранатометів та стрілецької зброї — по Павлополю, Мар’їнці, Водяному та Новотроїцькому.

Крім того, за даними штабу, на донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії вели вогонь по наших позиціях в районі Троїцького, а з гранатометів та стрілецької зброї — по Луганському та Авдіївці.

Як повідомляв УНН, минулої доби на Луганщині бойовики випустили 50 мін та 4 артснаряди по силам АТО.

Українські Національні Новини

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