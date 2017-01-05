Боевики с начала суток 14 раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. С начала суток боевики 14 раз обстреливали позиции сил АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. В общем зафиксировано 14 обстрелов ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из 120 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем на луганском направлении - по Новозванивце. С гранатометов - по Талаковке, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.
Зато на мариупольском направлении - из гранатометов и стрелкового оружия - по Павлополю, Марьинке, Водяное и Новотроицкому.
Кроме того, по данным штаба, на донецком направлении со 152 миллиметровой артиллерии вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Луганскому и Авдеевке.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в Луганской области боевики выпустили 50 мин и 4 артснаряда по силам АТО.