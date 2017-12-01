Бойовики з початку доби 10 разів порушили режим тиші на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Від початку поточної доби російсько-терористичні війська 10 разів обстрілювали позиції сил АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка давно мала б бути відведеною від лінії зіткнення... Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська 10 разів порушили режим припинення вогню”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, сьогодні, як і декілька днів поспіль, епіцентром збройної нестабільності залишився Луганський напрямок. Тут, ще на початку доби, ворог випустив понад два десятки мін різних калібрів по наших опорних пунктах біля Новотошківського, Новоолександрівки і Новолуганського. Окрім зброї, забороненої Мінськими угодами, загарбники здійснювали провокації із використанням озброєння БМП неподалік Зайцевого і Лозового. Поблизу Кримського та Жовтого противник порушував перемир’я із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ОБСЄ на Донбасі за добу зафіксувала 380 вибухів
На Донецькому напрямку незаконні збройні формування з великокаліберних кулеметів та автоматів обстрілювали підступи до Кам’янки, а на Приазов’ї, з гранатометів і легкого піхотного озброєння, — опорні пункти біля Водяного.
Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО під час бойових дій поранення отримав один український військовослужбовець.