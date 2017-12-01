Боевики с начала суток 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. С начала текущих суток российско-террористические войска 10 раз обстреливали позиции сил АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, что давно должно быть отведено от линии соприкосновения ... В общем, от полуночи, российско-террористические войска 10 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сегодня, как и несколько дней подряд, эпицентром вооруженной нестабильности остается Луганское направление. Здесь, еще в начале суток, враг выпустил более двух десятков мин различных калибров по нашим опорным пунктам возле Новотошковского, Новоалександровки и Новолуганского. Кроме оружия, запрещенного минскими соглашениями, захватчики осуществляли провокации с использованием вооружения БМП неподалеку Зайцево и Лозового. Вблизи Крымского и Желтого противник нарушал перемирие с применением гранатометов и стрелкового оружия.
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На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования из крупнокалиберных пулеметов и автоматов обстреливали подступы к Каменке, а на Приазовье, из гранатометов и легкого пехотного вооружения, - опорные пункты у Водяного.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО во время боевых действий ранения получил один украинский военнослужащий.