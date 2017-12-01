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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 1475 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 1729 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 21426 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 36401 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103981 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 133374 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Боевики с начала суток 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Боевики с начала суток 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. С начала текущих суток российско-террористические войска 10 раз обстреливали позиции сил АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, что давно должно быть отведено от линии соприкосновения ... В общем, от полуночи, российско-террористические войска 10 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня, как и несколько дней подряд, эпицентром вооруженной нестабильности остается Луганское направление. Здесь, еще в начале суток, враг выпустил более двух десятков мин различных калибров по нашим опорным пунктам возле Новотошковского, Новоалександровки и Новолуганского. Кроме оружия, запрещенного минскими соглашениями, захватчики осуществляли провокации с использованием вооружения БМП неподалеку Зайцево и Лозового. Вблизи Крымского и Желтого противник нарушал перемирие с применением гранатометов и стрелкового оружия.

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На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования из крупнокалиберных пулеметов и автоматов обстреливали подступы к Каменке, а на Приазовье, из гранатометов и легкого пехотного вооружения, - опорные пункты у Водяного.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО во время боевых действий ранения получил один украинский военнослужащий.

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