Бойовики з опівночі вже 5 разів обстріляли українські позиції на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Незаконні збройні формування з опівночі здійснили п’ять обстрілів позицій українських військових на Донбасі. Про це сьогодні повідомив на брифінг речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Станом на сьогоднішній ранок зафіксовано п’ять прицільних ворожих обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил”, — сказав він.
За його словами, на луганському напрямку з опівночі потрапили під обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів захисники Кримського, а на донецькому — бойовики обстріляли з гранатометів позиції підрозділів Об’єднаних сил біля Опитного, зі стрілецької зброї — захисників Павлополя.
При цьому наші військові вогонь у відповідь відкривали тільки один раз.
Праута наголосив, що з початку доби втрат серед українських військових немає.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 25 разів порушували режим припинення вогню.