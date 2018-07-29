Боевики с полуночи уже 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Незаконные вооруженные формирования с полуночи совершили пять обстрелов позиций украинских военных в Донбассе. Об этом сегодня сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано пять прицельных вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил", - сказал он.
По его словам, на луганском направлении с полуночи попали под обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов защитники Крымского, а на донецком - боевики обстреляли из гранатометов позиции подразделений Объединенных сил у Опытного, из стрелкового оружия - защитников Павлополя.
При этом наши военные огонь открывали только один раз.
Праута отметил, что с начала суток потерь среди украинских военных нет.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 25 раз нарушали режим прекращения огня.