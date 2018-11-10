Бойовики з опівночі двічі обстріляли українські позиції на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. З опівночі незаконні збройні формування здійснили два обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Від початку цієї доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 ворожі обстріли. В обох випадках противник порушив режим тиші на Донецькому напрямку, а саме в районі населеного пункту Тарамчук”, — сказав він.
За словами речника, обстріли ворог здійснив вночі, о пів на першу, та вранці, близько сьомої години, застосовуючи стрілецьку зброю та кулемети великого калібру.
“Вогонь у відповідь з боку наших військовослужбовців вівся двічі, бойових втрат у підрозділах Збройних Сил України немає”, — сказав Мотузяник.
Як повідомляв УНН, минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі, два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали смертельні поранення.