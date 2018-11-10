Боевики с полуночи дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. С полуночи незаконные вооруженные формирования совершили два обстрелы позиций Объединенных сил на Донбассе. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.
"С начала этого периода, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 враждебные обстрелы. В обоих случаях противник нарушил режим тишины на Донецком направлении, а именно в районе населенного пункта Тарамчук", - сказал он.
По словам спикера, обстрелы враг совершил ночью, в половине первого, и утром, около семи часов, применяя стрелковое оружие и пулеметы крупного калибра.
"Ответный огонь со стороны наших военнослужащих велся дважды, боевых потерь в подразделениях Вооруженных Сил Украины нет", - сказал Мотузяник.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе, два военнослужащих Объединенных сил получили смертельные ранения.