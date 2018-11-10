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Боевики с полуночи дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

Боевики с полуночи дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9230 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. С полуночи незаконные вооруженные формирования совершили два обстрелы позиций Объединенных сил на Донбассе. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.

"С начала этого периода, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 враждебные обстрелы. В обоих случаях противник нарушил режим тишины на Донецком направлении, а именно в районе населенного пункта Тарамчук", - сказал он.

По словам спикера, обстрелы враг совершил ночью, в половине первого, и утром, около семи часов, применяя стрелковое оружие и пулеметы крупного калибра.

"Ответный огонь со стороны наших военнослужащих велся дважды, боевых потерь в подразделениях Вооруженных Сил Украины нет", - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе, два военнослужащих Объединенных сил получили смертельные ранения.

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