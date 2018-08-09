Бойовики з опівночі 9 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. З опівночі незаконні збройні формування здійснили 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Від початку доби і до 9:00 українськими військовими зафіксовано 9 прицільних ворожих обстрілів”, — розповів речник Міноборони і додав, що протягом сьогоднішньої доби втрат серед наших військових немає.
За словами Мотузяника, сьогодні вранці, близько 06:30, ворог зі стрілецької зброї відкрив вогонь у напрямку КПВВ “Майорське”, і пропуск громадян через пункт пропуску було тимчасово призупинено.
Окрім того,зазначив він, російсько-окупаційні війська застосували великокаліберні кулемети, гранатомети різних типів та інше піхотне озброєння в районі н.п. Гнутове, Красногорівка, Лебединське, Луганське, Майорськ, Мар’їнка, Новозванівка та Павлопіль. Слід повідомити, що важке озброєння поточної доби противником не застосовувалося.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 44 рази порушували режим припинення вогню.