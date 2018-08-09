Боевики с полуночи 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

"С начала суток и до 9:00 украинскими военными зафиксировано 9 прицельных вражеских обстрелов", - рассказал представитель Минобороны и добавил, что в течение сегодняшних суток потерь среди наших военных нет.

По словам Мотузяника, сегодня утром, около 6:30, враг из стрелкового оружия открыл огонь в направлении КПВВ "Майорское", и пропуск граждан через пункт пропуска был временно приостановлен.

Кроме того, отметил он, российско-оккупационные войска применили крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных типов и прочее пехотное вооружение в районе н.п. Гнутово, Красногоровка, Лебединское, Луганское, Майорск, Марьинка, Новозвановка и Павлополь. Следует сообщить, что тяжелое вооружение за текущие сутки противником не применялось.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 44 раза нарушали режим прекращения огня.