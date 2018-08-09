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Боевики с полуночи 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Киев • УНН

 • 7962 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. С полуночи незаконные вооруженные формирования совершили 9 обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.

Боевики с полуночи 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

"С начала суток и до 9:00 украинскими военными зафиксировано 9 прицельных вражеских обстрелов", - рассказал представитель Минобороны и добавил, что в течение сегодняшних суток потерь среди наших военных нет.

По словам Мотузяника, сегодня утром, около 6:30, враг из стрелкового оружия открыл огонь в направлении КПВВ "Майорское", и пропуск граждан через пункт пропуска был временно приостановлен.

Кроме того, отметил он, российско-оккупационные войска применили крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных типов и прочее пехотное вооружение в районе н.п. Гнутово, Красногоровка, Лебединское, Луганское, Майорск, Марьинка, Новозвановка и Павлополь. Следует сообщить, что тяжелое вооружение за текущие сутки противником не применялось.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 44 раза нарушали режим прекращения огня.

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